Transferência de Renato Sanches está em marcha

O campeão francês tem no internacional luso um alvo para reforçar o meio-campo e satisfazer o técnico.

O futuro de Renato Sanches poderá passar pelo PSG. Segundo O JOGO apurou, os campeões franceses estão em negociações com o Bayern para a aquisição do internacional português. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a ideia dos parisienses e do diretor desportivo Antero Henrique passa pela aquisição do jogador a título definitivo, embora o empréstimo, com opção de compra, não esteja totalmente descartado. Um cenário que surge como recurso porque a proposta inicial do PSG ficou longe do esperado pelo Bayern - a Sky" alemã fala numa divergência de 15 M€.

Antero Henrique está a liderar as negociações pelos franceses, pretendendo com isso satisfazer as exigências do técnico Thomas Tuchel, que desde o início da temporada se tem queixado da escassez de médios-centro e viu sair Lo Celso para o Bétis por empréstimo. A lesão de Verratti e o castigo imposto a Rabiot - treina com a equipa sub-23 por não ter aceitado renovar o contrato que expira em junho - levaram o treinador alemão a apostar nos jovens Nkunku e Bernede para o miolo.

Do lado do Bayern o cenário é o inverso e Renato Sanches enfrenta vasta concorrência sendo uma de cinco opções de Nico Kovac para o miolo. O que ajuda a explicar o facto de o médio ter sido titular apenas em seis dos 16 jogos realizados, num total de 666 minutos de utilização e com apenas um golo: na Champions, ao Benfica que recebeu 35 M€ com a sua saída.

Além de Renato Sanches, o PSG também está a negociar Leandro Paredes com o Zenit e por 40 M€.