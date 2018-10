Spartak sonha com Leonardo Jardim e até as casas de apostas ajudam

Após deixar o Mónaco, Leonardo Jardim é o segundo melhor colocado na casa de apostas russas. À sua frente está Stanislav Cherchesov que, segundo a Imprensa, muito dificilmente deixará a seleção

Menos de duas semanas após a saída do Mónaco - a 11 de outubro -, Leonardo Jardim já tem pretendentes. De acordo com a generalidade da Imprensa russa, o nome do português é um de uma curta lista que o Spartak Moscovo equaciona para dar um novo impulso à equipa. Campeões em 2017, os moscovitas caíram para o sexto lugar do campeonato depois do desaire caseiro (2-3) com o Arsenal Tula no domingo. Um resultado que levou ontem ao despedimento de Massimo Carrera, técnico italiano que começou como adjunto de Alenichev, na campanha coroada com a conquista do campeonato.

O bom trabalho desenvolvido por Leonardo jardim no Mónaco - em 2016/17 sagrou-se campeão à frente do superfavorito PSG - é apontado como um argumento de peso para a Direção do Lokomotiv, sobretudo para o proprietário Leonid Fedun, um dos homens mais ricos do mundo (está no lugar 237 da revista Forbes). O treinador português ocupa mesmo a segunda posição nas casas de apostas russas, apenas sendo superado por Stanislav Cherchesov.

Leonardo Jardim já treinou o Olympiacos e o Mónaco no estrangeiro

Porém, segundo a Imprensa, Cherchesov é um alvo difícil para o Spartak pelo facto de ser o atual selecionador e a federação não estar disposta a prescindir dele face às boas prestações no Mundial"2018 (chegou aos quartos) e na Liga das Nações (venceu o Grupo B2).

Além do Spartak, Leonardo Jardim vê o seu nome associado a mais clubes pela Imprensa internacional: em Inglaterra, como possível sucessor de Claude Puel no Southampton; em Espanha, como uma possibilidade de recurso para render Lopetegui no Real...