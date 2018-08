Spalletti não convocou João Mário, mas diz que conta com ele

Português tem sido falado para vários clubes pela Europa

João Mário não foi convocado para o primeiro jogo do Inter na liga italiana, com o Sassuolo. Spalletti, treinador do clube de Milão, explicou a ausência do médio português, que tem sido apontado à porta de saída do clube de Milão, e sublinhou que continua a contar com ele.

"Não ficou ficou de fora por opção. Não foi convocado por um problema muscular. Não está excluído da equipa, como dizem as notícias. Está dentro. Sou eu quem decide quem está na equipa."