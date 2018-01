Entre os portugueses do Rangers só "sobrevive" Candeias

O extremo é o único, de quatro portugueses contratados no início da temporada por Pedro Caixinha, que é desejado para continuar em Ibrox. Até Bruno Alves está na lista de dispensas

Vida difícil para os reforços "de" Pedro Caixinha no Rangers, da Escócia. O técnico português contratou no início da temporada nove jogadores, quatro deles portugueses, e depois da saída do próprio Caixinha (que este sábado inicia nova etapa no Cruz Azul do México), uma limpeza está em curso e implicará as saídas de Bruno Alves, Fábio Cardoso e Dálcio, sendo que apenas o extremo Daniel Candeias é desejado no projeto do novo treinador, Graeme Murty.

O diário The Scottish Sun dá conta na edição de hoje da razia que vai ser levada a cabo em janeiro no emblema de Glasgow. O mexicano Peña já saiu, precisamente rumo ao Cruz Azul de Pedro Caixinha, e seguem-se os três citados lusos, incluindo o campeão europeu Bruno Alves, além de Eduardo Herrera. Dos nove reforços que o técnico português contrataou no início da época vão ficar Candeias, Alfredo Morelos, Ryan Jack e Graham Dorrans.