"Se o Corunha fosse grande, o Luisinho não estaria aqui"

Hugo Mallo visou o futebolista português do Corunha, após o dérbi da Galiza.Antes da partida, Luisinho afirmara que é "normal que o Celta se sinta importante por vir ao Riazor", dado que o "Depor" é um "clube histórico".

Depois da vitória do Celta no terreno do Corunha (3-1), Hugo Mallo, capitão da formação de Vigo, abordou as declarações de Luisinho proferidas antes do dérbi da Galiza, reiterando que o futebolista português não estaria no "Depor" se o clube fosse um "grande".

"Esta equipa esteve calada durante toda a semana. Ao Luisinho tenho a dizer que não se fala na imprensa, mas sim no campo. Se o Corunha fosse um grande, o Luisinho não estaria aqui", atirou Mallo, citado pela imprensa espanhola.

As declarações de Hugo Mallo já levaram o antigo futebolista do Benfica a reagir, que acusou o capitão do Celta de Vigo de "cobardia". "Falar agora é muito fácil. Demonstra a cobardia dos jogadores do Celta. O que disse não é nenhuma mentira. O Depor é a melhor equipa da Galiza, é um grande de Espanha. O Celta está a melhorar, está a crescer, mas, historicamente, os títulos estão aí", atirou o jogador português.