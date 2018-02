Salvador Agra: "Não me passava pela cabeça lutar para não descer"

Extremo cedido pelo Benfica ao Granada foi apresentado oficialmente esta sexta-feira.

O Aves é já um capítulo ultrapassado para Salvador Agra. O extremo foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Granada, da Segunda Divisão espanhola e, em conferência de imprensa, afirmou que os objetivos do novo clube se adequam mais ao que idealizou ao longo da carreira.

"Os objetivos que tinha no Aves não passavam pela minha cabeça, lutar para não descer... É uma boa equipa, com um orçamento elevado em Portugal, com bons jogadores, mas nem sempre as coisas saem bem. O importante é agradecer-lhes por me terem deixado vir. Estou muito feliz por cá estar. O Granada e Espanha dizem-me muito", afiançou o internacional jovem por Portugal, que já representou o Bétis. Cedido pelo Benfica, explicou o que o motivou a mudar de ares no mercado de inverno:

"Estou muito feliz por estar aqui no Granada, um grande clube. Já joguei em Espanha e isso pesou. Vou tentar afirmar-me aqui. O que me motivou foi a forma como as pessoas falaram comigo e os objetivos do Granada, que passam por voltar à Liga espanhola. Vou estar aqui de corpo e alma", assegurou Agra.