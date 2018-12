Sá Pinto vence e está perto da liderança na Polónia

Legia, orientado pelo treinador português Ricardo Sá Pinto, venceu por 2-0 na receção ao Piast Gliwice.

O Legia, orientado pelo treinador português Ricardo Sá Pinto, venceu por 2-0 na receção ao Piast Gliwice, quarto classificado, em jogo da 19.ª jornada da Liga polaca de futebol, e aproximou-se do líder Lechia Gdansk.

Um golo do avançado croata Sandro Kulenovic, aos 21 minutos, e outro do espanhol Carlitos Lopez, aos 84', garantiram o triunfo caseiro do Legia, que o mantém no segundo lugar, com 36 pontos, mas agora a apenas dois pontos do Lechia Gdansk.

No entanto, o líder do campeonato tem um jogo a menos, que completará na segunda-feira, na deslocação ao terreno do Legnica, 13.º classificado.

Pela equipa do Legia, alinhou o médio português Cafú durante os 90 minutos, a completar o duplo "pivot" defensivo no meio-campo no sistema de 4x2x3x1 utilizado por Sá Pinto.