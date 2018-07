"Rui Patrício é dos melhores do mundo"

Rui Patrício apresentou-se ao trabalho no Wolverhampton com a lição bem estudada.

Rui Patrício apresentou-se ao trabalho no Wolverhampton, clube pelo qual assinou após rescindir contrato com o Sporting, com a lição bem estudada. Tudo graças a Rúben Neves, médio contratado pelos Wolves há um ano ao FC Porto e que se assumiu como um dos líderes da equipa, tendo aproveitado, pela relação com o titular da Seleção Nacional, para explicar com tempo a estrutura e o funcionamento do clube.

Rui Patrício será uma mais-valia para os Wolves?

É um jogador capaz de nos dar pontos. É o guarda-redes da Seleção Nacional, campeão europeu, com uma experiência muito grande e um dos melhores do mundo. Por isso, é sempre bom para qualquer equipa contar com um jogador assim. Qualquer equipa gostaria de ter o Rui Patrício.

Rúben Neves está encantado com a chegada do guarda-redes que rescindiu este verão com o Sporting, sublinhando a sua qualidade e experiência

Como foi a receção? Já tiveram oportunidade de falar sobre a transferência?

Já vinhamos a falar há algum tempo, desde que ele soube que vinha para cá, para lhe explicar como são as coisas aqui e para lhe explicar o que era preciso. Damo-nos muito bem e também já estivemos juntos na Seleção. Agora, já está entrosado no grupo. Somos muitos portugueses, o que ajuda imenso, mas todo o pessoal e os jogadores ingleses também são espetaculares e ajudam imenso os novos jogadores a integrarem-se bem.

Foi preciso ajudar a convencer Rui Patrício a aceitar o convite?

Não, quando me mandou mensagem já tinha tudo mais ou menos tratado, portanto não foi preciso convencê-lo. Qualquer jogador gosta de jogar na Premier League, qualquer jogador sonha em vir para a Premier League e não é difícil convencê-lo a vir para este campeonato.

A situação da saída do Sporting e da transferência não o vai afetar?

Julgo que não. Já nem se pensa nisso. Nem sequer tocámos nesse assunto. São coisas que já fazem parte do passado. Agora, o importante é ele integrar-se no grupo e começar a jogar, para nos ajudar também a nós.

Depois de campeão em 2017/18 no Championship e com um registo impressionante o que se pode esperar dos Wolves na Premier League?

Vamos continuar com a mesma mentalidade do ano passado, pensar jogo a jogo. Tem dado bom resultado e vamos continuar a fazê-lo. Sabemos que é um campeonato extremamente difícil, mas temos capacidade para conseguir bons resultados.

Definiram alguma classificação como objetivo?

Vamos fazer o melhor possível. Claro que quanto mais acima melhor, qualquer equipa quer ficar o mais acima possível, mas vamos pensar devagarinho, e julgo que vamos conseguir fazer bem as coisas.