Rui Patrício: a relação com Nuno Espírito Santo, João Moutinho e muita ambição

Guarda-redes português diz-se "encantado" com a experiência na Premier League.

Rui Patrício tem sido uma das figuras de destaque na época muito positiva do Wolverhampton. No ano do regresso à Premier League, o guarda-redes português já integrou por mais do que uma vez a equipa da semana da prova e, em declarações ao programa Match of the Day, garante estar "adaptado" ao futebol inglês.

"É, sem dúvida, o melhor futebol do mundo e uma experiência fantástica para qualquer jogador. Estou numa equipa que tem alguns jogadores portugueses e isso torna a adaptação mais fácil. O nosso treinador é português e o que tem acontecido é fruto do trabalho dele. Criou uma estrutura à nossa volta que é muito importante. Para mim e para o João [Moutinho] tem sido uma experiência muito boa, não só a nível desportivo, mas também psicológico", afirmou o internacional luso, que estende os elogios a Nuno Espírito Santo:

"O Nuno tem pessoas na equipa dele que são especializadas em gestão humana, mas ele foi jogador e sabe como falar connosco. Sabe o que faz e isso é bom. Enquanto jogadores, sentimo-nos bem, Ele sabe quando precisa de nos apoiar ou de chamar à atenção", acrescentou Rui Patrício, que já olha para algo mais do que a permanência no principal escalão do futebol inglês.

"Podemos não só lutar pela permanência como também almejar a algo maior. Não sei se é demasiado cedo para dizer isto, mas sei quais são as nossas ambições individuais. A equipa pode melhorar, mas por aquilo que já fizemos e estamos a fazer podemos atingir algo mais. E não falo só dos jogadores, a equipa técnica e o clube, assim como os adeptos, olham para cima", rematou Patrício.