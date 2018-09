Rui Fonte apresentado: o irmão, a posição e ainda o idioma

Avançado assume que presença do irmão facilitou ida para o clube e admite atuar "a 9 ou 10".

Quase duas semanas após a chegada a Lille, Rui Fonte foi oficialmente apresentado no clube, ao lado de outro reforço, Jérémy Pied. Cedido pelo Fulham, o avançado luso elogiou as condições de trabalho dos Dogues e admitiu: "O facto de o meu irmão [José Fonte] jogar aqui ajudou. Já tinha jogado com ele no Crystal Palace durante cinco meses, mas mesmo sem ele teria todo o interesse em vir para o Lille que é um grande clube." As informações que o irmão lhe transmitiu foram as mais positivas: "Disse-me que, apesar da época passada, as condições do clube são perfeitas, o plantel tem um enorme potencial e podemos fazer uma grande época."

O diretor-geral Marc Ingla, justificou a contratação com "experiência ofensiva e polivalência" do ex-bracarense, que se colocou ao dispor do técnico Christophe Galtier seja qual for a posição. "Pouco me importa se vou jogar a 9 ou a 10. Confio nas opções do treinador e certamente ele fará o que for melhor para a equipa", afirmou Rui Fonte, assumindo que uma das suas preocupações imediatas é o melhor domínio do idioma: "Já compreendo bem, mas espero dentro de poucos meses já me conseguir expressar em francês."