Rubin Kazan junta-se à corrida por João Mário

Com o fecho do mercado inglês, os russos juntamente com o Bétis e o Sevilha são os grandes candidatos à contratação do médio campeão da Europa.

O Rubin Kazan é o último pretendente a surgir na corrida por João Mário. Com o aproximar do fecho dos principais mercados do futebol europeu, o antigo jogador do Sporting espera pacientemente pela resolução do seu futuro.

Após o encerramento do mercado inglês, hipóteses como West Ham,Tottenham e até o Everton de Marco Silva ficaram longe do horizonte do médio que também foi chegou a ser apontado ao Sporting.

Desta feita, e depois de parecer ter tudo acertado com o Bétis, surge o interesse dos russos na contratação do médio luso.

Contudo o grande entrave em todo este processo parece ser mesmo o valor pedido pelo Inter pois, os nerazzurri pretendem emprestar até ao final da temporada com uma opção de compra obrigatória de 18 milhões de euros.