Rúben Vinagre: "ainda num sonho" e a mística de Nuno Espírito Santo

O lateral-esquerdo elogia a equipa e o treinador, Nuno Espírito Santo, assim como o Championship, um campeonato extremamente duro. As contas da subida, diz, são para se fazerem no final.

Rúben Vinagre viveu no sábado um dia que jamais esquecerá. Na deslocação a Burton, o lateral-esquerdo de 18 anos marcou o primeiro golo na sua carreira sénior ao oitavo jogo pelo Wolverhampton, clube onde chegou esta época cedido pelo Mónaco.

"Sinceramente, mal marquei nem estava a acreditar. Foi um sonho concretizado e ainda mal me dei conta de que é realidade, parece que ainda estou a sonhar", revela entusiasmado a O JOGO, recordando a jogada do 2-0 no triunfo por 4-0: "Recebi a bola sobre a linha lateral, depois fui para dentro e toquei para o Ivan [Cavaleiro], que ma devolveu e arrastou três defesas com ele. Arranquei em direção à baliza e foi tudo muito rápido; quando me vi com o guardião pela frente, só pensei que tinha de marcar e foi o que fiz."

Num plantel treinado por um compatriota - Nuno Espírito Santo - e com inúmeros portugueses como colegas, Vinagre diz-se "bem adaptado" e que gosta "da forma de jogar da equipa", onde o esquema de três centrais lhe permite ser um lateral ofensivo. "Ter vários portugueses no plantel tem sido uma ajuda", ressalva acrescentando: "Este grupo é top, não só os lusos; temos um plantel muito bom."

Em relação ao treinador, destaca "o profissionalismo" de Nuno Espírito Santo, elogiando: "Estou aqui há três meses e já aprendi muito. A mística dele é muito boa, percebe-se que é alguém que sabe muito de futebol e a mim, pessoalmente, está a ajudar-me muito a crescer como jogador."

Decorridas 11 das 46 jornadas do Championship, o Wolves ocupa o segundo lugar, último que dá promoção direta à Premier League. Para já, o lateral diz que esse objetivo ainda não é falado. "Encaramos todos os jogos com o objetivo de vencer, é essa a mensagem do treinador e o que procuramos. Depois, lá mais para a frente, veremos as contas finais", assume, destacando ainda a II liga inglesa: "É um campeonato muito competitivo, não há jogos fáceis e há sempre um grande ambiente nos estádios. Estou a gostar muito de jogar aqui."