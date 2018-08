Rúben Neves na lista de Guardiola para janeiro, avançam em Inglaterra

Necessidade de um médio faz Manchester City olhar para português

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, está à procura de mais um médio para a equipa, depois de perder a corrida por Jorginho, que seguiu para o Chelsea, e o jornal "The Sun", em Inglaterra, diz que Rúben Neves está no topo da lista de possibilidades do treinador espanhol.

O português do Wolverhampton destacou-se na segunda liga inglesa da época passada, sendo uma peça principal na equipa de Nuno Espírito Santo, e vai ser observado de perto pela equipa técnica do City até ao final do ano.

Caso Rúben Neves continue a evoluir favoravelmente, o The Sun avança que o City estará disposto a fazer uma oferta na ordem dos 70 milhões de euros para garantir os préstimos do português que já confessou ser adepto do estilo de jogo de Guardiola.

A próxima jornada da Premier League, curiosamente, contempla um Wolves-Manchester City, agendado para sábado, 25 de agosto.