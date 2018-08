Rúben Neves convence na Premier League e abundam os elogios

Chegou, viu e convenceu. Frente ao Everton, Rúben mostrou talento para se exibir nos maiores palcos. Rubricou um excelente golo, assistiu para outro e assumiu o jogo dos Wolves, como prova a estatística

Rúben Neves é claramente o mais aclamado dos debutantes na Premier League, no rescaldo da ronda inaugural. Os média britânicos são unânimes no aplauso ao desempenho do médio português frente ao Everton, agora sim sob o olhar da generalidade dos adeptos e Imprensa, na liga mais mediática do mundo. "Rúben estabeleceu um padrão de qualidade para o projeto dos Wolves no futebol inglês", resumiu o "The Guardian".

A perfeição no gesto de cobrança do livre - que deu o 1-1 - e a qualidade dos seus passes e assistências já fizeram história no Championship e são atributos que servem de cartão de visita. "Emerge como uma das potenciais estrelas maiores da Premier League", arrisca já o "Daily Mail". O internacional português figura no "onze da semana" em várias publicações, entre as quais a "Sky Sports", deliciada com o "magnífico pontapé de livre". O "The Guardian" destaca também a ambição de Rúben, ao afastar quaisquer euforias e a insistir repetidamente que "queria os três prontos" e não o empate. Para os jornais locais da região de Wolverhampton, como o "Express and Star", nada do que se viu foi surpresa e o seu sétimo golo pelo clube foi, tal como os seis anteriores, "maravilhoso".

Exibição do médio na estreia na Premier League gera consenso da crítica e lugar no onze da ronda

Para além do impacto mais direto no resultado, com a participação nos dois golos dos lobos, os indicadores estatísticos são bem eloquentes em relação à influência de Rúben Neves no desafio. Foi, de longe, entre os intervenientes (das duas equipas) quem teve mais bola (108 toques). Efetuou tantos remates (três) como Jiménez (ninguém atirou mais) e fez um total de 91 passes, quase o dobro do maior "distribuidor" do Everton, Gueye (51). E este é apenas o início.