Rúben Neves comenta o golaço ao Everton e deixa garantia

O médio português, Rúben Neves, esteve em destaque no empate do Wolverhampton com o Everton (2-2)

Rúben Neves comentou o golaço marcado ao Everton no arranque da Premier League. O médio do Wolverhampton preferiu focar-se no trabalho da equipa, salientando que o conjunto orientado por Nuno Espírito Santo merecia mais que o empate.

"Penso que controlámos o jogo. Cometemos um erro no segundo golo, mas lutámos até ao último minuto. Queríamos mais e vamos trabalhar para ter melhores resultados. [Livre direto marcado ao Everton] Foi um golo e estou satisfeito pela equipa e por ter feito o 1-1, mas queríamos mais", atirou o internacional português na flash interview.