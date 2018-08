Rony Lopes marca, elogia Nantes e conclui: "É bom começar a ganhar"

Jogador português inaugurou o marcador do Nantes-Mónaco e ajudou a equipa de Leonardo Jardim a triunfar fora por 3-1

Rony Lopes começou a Ligue 1 2018/2019 como acabara a de 2017/2018, ou seja a marcar. O jogador português foi o extremo-esquerdo escolhido por Leonardo Jardim e adiantou o Mónaco no duelo com o Nantes de Miguel Cardoso, ex-técnico do Rio Ave. Lopes vinca a importância de somar os primeiros pontos na temporada. "É sempre bom começar a ganhar. Qualquer jogo é importante e vencer na primeira jornada dá confiança para o que aí vem", afirmou no final do jogo.

Para o atacante, o segredo do triunfo esteve na tranquilidade com que o Mónaco conseguiu definir os contra-ataques, deixando elogios à organização ofensiva do Nantes: "Não começámos tão bem. Na primeira parte não saímos com critério para o contra-ataque, enquanto o Nantes trocava a bola no nosso meio-campo. São bons no passe e fizeram um excelente jogo. Tivemos paciência na segunda parte e conseguimos marcar."