Roma de Paulo Fonseca consegue primeiro triunfo em jogo com seis golos

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, conseguiu este domingo o primeiro triunfo na liga italiana, na receção ao Sassuolo, por 4-2, em encontro da terceira jornada.

Após dois empates, frente a Génova (3-3) e Lázio (1-1), o conjunto da capital italiana resolveu a partida ainda dentro dos primeiros 45 minutos, graças aos remates certeiros de Bryan Cristante (12), Edin Dzeko (20), Mkhitaryan (22), que marcou na estreia pelo clube, e Justin Kluivert (33), subindo, provisoriamente, ao sétimo posto, com cinco pontos.

Para os forasteiros, Domenico Berardi bisou, aos 53 e 52 minutos.

O AC Milan derrotou fora o Verona, graças a um penálti marcado pelo internacional polaco Krzysztof Piatek, aos 68 minutos, subindo ao sétimo lugar, após um jogo em que o internacional português Miguel Veloso foi totalista na equipa anfitriã.

A equipa de Verona jogou desde os 21 minutos com menos uma unidade por expulsão do polaco Mariusz Stepinski, mas o Milan também terminou o jogo com dez unidades por expulsão de Davide Calabria no lance que deu origem ao livre cobrado por Veloso.

A SPAL alcançou igualmente a primeira vitória na prova, na receção à Lazio, que se adiantou no marcador por Ciro Immobile, aos 17 minutos, de penálti, mas permitiu a reviravolta aos anfitriões, consumada por Petagna, aos 63, e Jasmin Kurtic, já em período de descontos, aos 90+2.

Fora de portas, a Atalanta apenas garantiu o triunfo (2-1) frente ao Génova em tempo de compensação (90+5), por Duvan Zapata, já depois Luis Muriel (64) ter adiantado os visitantes e de Domenico Criscito (90+1) ter restabelecido a igualdade, ambos de grande penalidade.

O Bolonha venceu por 4-3 no reduto do Brescia, assim como o Cagliari (3-1), com um 'bis' de Ceppitelli (23 e 39), em casa do Parma, do português Bruno Alves, que integrou o 'onze'.

No sábado, a campeã em título Juventus, com Cristiano Ronaldo a titular, não foi além de um empate a zero em casa da Fiorentina, enquanto o Inter venceu por 1-0 em casa a Udinese.

A ronda três do campeonato italiano termina na segunda-feira, com a receção do Torino ao Lecce, que, em caso de vitória, apanha o Inter na liderança.