Revolução no Mónaco pode implicar a chegada de mais um português

Jornal "L"Équipe" adianta que Carlos Freitas, atual diretor desportivo da Fiorentina, pode rumar ao principado.

A proximidade com o treinador é um dos trunfos de Carlos Freitas, atual diretor desportivo da Fiorentina cujo contrato termina no fim desta época. No currículo, o dirigente português desempenhou as mesmas funções no Sporting, Braga e Metz, onde em 2015/16 foi um dos responsáveis pela construção do plantel que garantiu a subida à Ligue 1. Este é outro trunfo de Carlos Freitas.

Segundo o "L"Équipe, está mais um nome em equação para a Direção Desportiva do Mónaco: Antonio Cordón. O espanhol passou pelo clube em 2016/17 e deixou boas recordações pela forma como lidou com o plantel e pelo respeito na relação com Leonardo Jardim.