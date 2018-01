Jupp Heynckes vê talento no médio português e defende que o Bayern de Munique deve reforçar a sua aposta.

Jupp Heynckes revelou-se um defensor do regresso de Renato Sanches ao Bayern na próxima temporada e sugere um trabalho específico mais profundo com o médio luso cedido ao Swansea. Em entrevista à revista alemã "Kicker", em que coloca no mesmo plano Gnabry (emprestado ao Hoffenheim), preconiza um acompanhamento diferente. "É preciso fazer um trabalho psicológico com ambos, dar-lhes reconhecimento e estatuto no clube de forma a terem maior autoconfiança", sugere o treinador do emblema bávaro.

"Renato Sanches é um talento, digam o que disserem. É preciso dar-lhe maior segurança e deixá-lo mostrar o seu futebol", defende, depois de confrontado com as dificuldades do jogador na Premier League. "Para se jogar ao mais alto nível num coletivo ambicioso, é necessária uma boa integração na estrutura e este clube tem capacidade para o fazer", explica o antigo técnico do Benfica, que endossa esta tarefa para o seu futuro sucessor no Bayern.