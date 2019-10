Recuperação "expresso" de William causa surpresa e desconfiança no Bétis

Médio português treinou esta quarta-feira no estágio da Seleção Nacional, cinco dias depois de ter falhado, por lesão, o jogo do Bétis com o Eibar

Cinco dias depois de ter falhado o jogo do Bétis com o Eibar, a contar para a liga espanhola, William Carvalho treinou com aparente normalidade no estágio da Seleção Nacional e o facto deixou o clube de Sevilha surpreendido e os adeptos béticos desconfiados. Quem o refere é a imprensa espanhola, nomeadamente o jornal desportivo As .

O desconforto do Bétis tem um outra razão, visto que o clube tinha a expetativa de voltar a contar com William já esta semana, convencido de que a lesão na perna direita motivaria o regresso do médio. A verdade é que depois de ter começado por fazer trabalho de ginásio, William foi hoje visto a treinar com os restantes companheiros da seleção que preparam o duplo compromisso - Luxemburgo e Ucrânia - a contar para a qualificação do Euro'2020.

William Carvalho é um dos totalistas desta fase de apuramento. O jogador do Bétis participou em todas as partidas, tendo apontado dois golos. Além do médio, também cumpriram a totalidade dos minutos, Rui Patrício, Rúben Dias e Raphael Guerreiro. O regresso de William poderá não ser a única boa notícia esta semana para Fernando Santos. O selecionador espera, igualmente, que Mário Rui, lateral-esquerdo do Nápoles volte a trabalhar sem limitações já esta quinta-feira. O jogador esteve esta quarta-feira no relvado, mas acabou por fazer treino condicionado.