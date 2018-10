Rafael Leão estreia-se a titular e a marcar pelo Lille

Jovem português foi chamado, pela primeira vez, à titularidade no Lille e estreou-se também a marcar, tornando-se, aos 19 anos e quatro meses, no segundo mais jovem jogador a marcar pelo clube na liga francês, apenas atrás de Rony Lopes, que marcou, em 2015, com 19 anos e dois meses

Rafael Leão foi pela primeira vez titular pelo Lille e assinalou a estreia com o único golo da partida, que garantiu a vitória sobre o Caen e o reforço do segundo lugar no campeonato.

Aos 19 anos e quatro meses, o jovem português já tinha entrado em alguns jogos, mas só hoje teve a honra de ser titular. Foi dele o golo que valeu os três pontos, aos 56 minutos - lançado por Pepé, avançou para a defesa adversária e rematou cruzado, fora do alcance do guarda-redes.

Com 11 jornadas disputadas, o Lille é o grande outsider nos primeiros lugares da competição, reforçando o segundo lugar, com 25 pontos, a cinco do líder Paris Saint-Germain e já com três pontos de avanço sobre o Montpellier.

O Lille acentuou, com a titularidade de Rafael Leão, a sua 'tendência portuguesa', já que também foram titulares José Fonte e Xeka, com Rui Fonte a entrar aos 67 minutos para o lugar do marcador do golo a sair.

O Montpellier, com Pedro Mendes a central, sobe a terceiro, após ganhar por 3-0 em Toulouse. E para quarto, com 20 pontos, vai o Lyon, de Anthony Lopes, vencedor por 2-1 em Angers.

Lyon e Montpellier passam na tabela o Marselha, que só joga no domingo, na receção ao PSG - decididamente, o jogo mais aguardado nesta ronda.

Quanto ao Mónaco, que iniciou a época comandado por Leonardo Jardim (entretanto dispensado), empatou na receção ao Dijon, 2-2, e agoniza em penúltimo, com os mesmos pontos que o último, que é o Guingamp.