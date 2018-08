Quim Berto é o novo treinador do Lusitanos de Andorra

Treinador de 46 anos assume "projeto aliciante" com o objetivo de lutar por um lugar nas provas europeias

Quim Berto é o novo treinador do Lusitanos La Posa, clube fundado a 1 de julho de 1999 e que milita na I Liga de Andorra. Tal como O JOGO adiantou na edição impressa de quinta-feira, o técnico de 46 anos assume pela primeira vez o comando técnico de uma equipa no estrangeiro, depois de experiências no Vizela, Varzim e Trofense, onde na época passada atingiu o objetivo de garantir a permanência no Campeonato de Portugal.

O antigo lateral-esquerdo que representou, entre outros, Vitória de Guimarães, Varzim, Estrela da Amadora e Santa Clara, terá a colaboração de Miguel Campos (adjunto), Ricardo Soares (preparador físico) e Jonas (treinador dos guarda-redes).

O principal objetivo de Quim Berto é "contribuir para a consolidação de um projeto aliciante" e atingir o objetivo de "garantir um lugar de acesso às competições europeias".



Em 2017/18, o Lusitanos ficou em quarto lugar e teve cinco portugueses no plantel: os defesas Pedro Araújo e Rui Beja e os avançados Luís dos Reis, André Azevedo e Tiago Targino, jogador de 32 anos que alinha agora no Olímpico do Montijo e que já representou, entre outros clubes, Desportivo de Beja, Vitória de Guimarães, Manisaspor (Turquia), Randers (Dinamarca), Vitória de Setúbal, Olhanense e os cipriotas do AEL Limassol.