Português do Sevilha admite: "Será preferível que Messi não esteja no seu melhor"

Equipa de Daniel Carriço e André Silva defronta este sábado o Barcelona.

Titular nos últimos quatro jogos do Sevilha, Daniel Carriço deverá voltar a figurar nos eleitos de Pablo Machín para o embate deste sábado no Camp Nou e deu ontem voz à ambição da sua equipa, na defesa da liderança em La Liga. "Sem dúvida que, depois de ganharmos no nosso estádio ao Real Madrid [3-0], vencer em Barcelona será um grande murro na mesa", qualifica o central luso. "Não sei se será possível, porque o Barça é uma das melhores equipas do mundo, mas seria um grande feito e vamos com ideias claras e determinação", afiança.

O antigo jogador do Sporting fez a abordagem ao duelo na cidade condal, no contexto da visita de uma comitiva do clube a crianças internadas no Hospital de Valme, e não deixou de reconhecer o poderio do adversário. "Temos um enorme respeito por eles. São os campeões, têm feito jogos menos positivos, mas neste tipo de encontros, a jogar no seu estádio, são sempre favoritos", admite, confessando esperar que o melhor Messi não apareça: "Será preferível que ele não esteja no seu melhor e não faça um grande jogo. Mas também nos compete ser solidários e abordar o encontro com confiança."

Carriço não deixou ainda de comentar o contributo do compatriota André Silva para um dos melhores arranques de época do clube nos últimos anos. "Adaptou-se muito bem e espero que continue assim. Estou contente por ele e por nós, porque ele está a ajudar e a dar muito à equipa", avalia.

Há mais de cinco anos em Sevilha, o ex-leão considera prematuro falar do ponto mais alto no clube desde a sua chegada". "Não diria que é o melhor momento. Já cá estou há alguns anos, num período em que conseguimos ganhar troféus e fizemos o recorde de pontos do clube na liga, mas o objetivo é o mesmo: ganhar todos os títulos possíveis." Carriço alude, sobretudo, às três conquistas da Liga Europa (2013/14, 2014/15 e 2015/16), sob o comando de Unai Emery, agora treinador do Arsenal.