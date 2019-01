Ponto final na longa paragem: Gonçalo Paciência volta a jogar

Ex-avançado do FC Porto regressou aos relvados num jogo particular.

Gonçalo Paciência voltou a jogar ontem, sábado, depois da lesão no menisco do joelho esquerdo que o afastou dos relvados durante quatro meses.

O ex-avançado do FC Porto entrou em campo no jogo particular do Eintracht Frankfurt frente ao Flamengo, na "Florida Cup", que terminou com a derrota do emblema alemão por 1-0.

O regresso aos relvados motivou uma reação nas redes sociais, quer do português quer do próprio clube.

"Depois de quatro longos meses, de volta. Obrigado a todos os meus colegas e staff (treinadores e fisioterapeutas, todo o staff) que todos os dias, com um simples sorriso ou uma simples pergunta «como estás?» me ajudaram, sem saberem o quão importante isso era. E os que caminham atrás de mim sabem quem são. Estou aqui para a luta", pode ler-se no Instagram do avançado.

"Finalmente", atirou o emblema alemão.