Pedro Caixinha empata primeiro jogo da final do Torneio de Abertura

O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, empatou no estádio do América na primeira mão da final do Torneio de Abertura

O nulo registado no Estádio Azteca, na Cidade do México, deixa o Cruz Azul e posição de ligeira vantagem, uma vez que recebe no América no encontro da segunda mão, marcado para domingo, no Estádio Azul, também na capital do país.

Os visitantes poderiam ter ficado em situação ainda mais privilegiada se o remate do espanhol Édgar Méndez, aos 94 minutos, não tivesse sido devolvido pela barra da baliza da equipa anfitriã, que já tinha sido obrigada a substituir dois jogadores devido a lesão, os colombianos Mateus Uribe, aos 58, e Roger Martinez, aos 79.

A equipa treinada por Pedro Caixinha procura conquistar pela segunda vez o Torneio de Abertura, reeditando o êxito alcançado em 1997, tal como o América, que se sagrou campeão pela única vez em 2014, numa prova em que o Tigres, tricampeão em exercício, é o recordista, com quatro troféus.

O Cruz Azul já conquistou esta temporada a Taça do México, ao vencer por 2-0 no jogo decisivo o Monterrey, equipa que também afastou nas meias do Torneio de Abertura, há uma semana, e que tinha sido responsável pelo desaire sofrido pelo Cruz Azul em 2009, na última vez que atingiu a final do campeonato.

Pedro Caixinha procura conquistar o primeiro Torneio de Abertura, depois de já ter vencido o de Encerramento em 2014/15, no comando do Santos Laguna, equipa pela qual também alcançou uma Taça do México, no mesmo ano.