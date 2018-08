"Paulo Bento é um profissional carismático, apaixonado e confiante"

Kim Pan-gon, dirigente da federação sul-coreana, anunciou contratação de Paulo Bento por quatro anos

O treinador português Paulo Bento vai contar com quatro anos de paciência e apoio no comando técnico da seleção da Coreia do Sul de futebol, prometeu esta sexta-feira Kim Pan-gon, dirigente da federação sul-coreana (KFA).

"Depois de conhecer os seus planos, acreditamos que Paulo Bento é um treinador capaz de desenvolver o futebol sul-coreano, se o pudermos apoiar durante quatro anos", afirmou Kim Pan-gon, o responsável pelo comité técnico da KFA, em conferência de imprensa.

Paulo Bento, de 49 anos, chega à seleção asiática depois de ter deixado os chineses do Chongqing Lifan, em julho. Antes, o antigo médio internacional orientou Sporting, Cruzeiro e Olympiacos, além da Seleção Nacional, entre 2011 e 2014

"Os seus resultados no Euro'2012 foram muito bons e é um profissional carismático, apaixonado e confiante", frisou Kim Pan-gon no anúncio da contratação do técnico até ao final do Mundial de 2022, a disputar no Catar.

O técnico que iniciou a carreira em 2004 nos juniores do Sporting, em 2004, comandou a seleção portuguesa entre 2010 e 2014, tendo chegado às meias-finais do Europeu de 2012 e saindo no início da qualificação para o Euro'2016, depois de não ter superado a fase de grupos no Mundial de 2014, no Brasil.

"Paulo Bento corresponde ao estilo de jogo coreano", salientou Kim Pan-gon, acrescentando que o treinador é esperado no país na segunda-feira.

O português sucede no cargo ao sul-coreano Shin Tae-yong, que orientou a seleção no Mundial de 2018, no qual perdeu frente a Suécia (1-0) e México (2-1) e venceu a Alemanha (2-0), no Grupo F.

A Coreia do Sul tem marcado um particular frente à Costa Rica, a 7 de setembro, integrado na preparação para a Taça da Ásia, que vai ser disputada em janeiro de 2019 e que não vence desde 1960.

De acordo com o site oficial da KFA, acompanham Paulo Bento os adjuntos Sérgio Costa e Filipe Coelho, o treinador de guarda-redes Vítor Silvestre e o preparador físico Pedro Pereira.