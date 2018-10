Premium Os portugueses pelo mundo do futebol e o que fizeram este fim de semana

GAZETA DA DIÁSPORA - Um balanço do que fizeram os jogadores portugueses em muitos dos campeonatos de todo o mundo. Do destaque de Bernardo Silva, às exibições no Barcelona-Sevilha até que anda a fazer Vaz Tê na China

Premier League, La Liga e Serie A, mas também Turquia, Roménia, Alemanha e França. Um pouco por todo o lado, há portugueses em destaque nas respetivas equipas.

DESTAQUE

BERNARDO SILVA

MANCHESTER CITY-Burnley 5-0

No décimo jogo da época a titular - num total de 12 disputados - Bernardo Silva voltou a fazer o gosto ao pé, fazendo o 2-0 num tiro colocado de pé esquerdo. Soma quatro golos em 2018/19, três no campeonato inglês, e vai bem lançado para superer os nove que fez na primeira época ao serviço dos citizens. Além do golo, pontuou a exibição por pormenores de qualidade, partindo da direita como médio-interior para ajudar a destruir a defesa contrária.

ESPANHA

CARRIÇO

Barcelona-SEVILHA 4-2

Titular sob o lado direito de uma defesa a três, o jogador português não teve culpas diretas em nenhum dos quatro sofridos pelo Sevilha e bateu-se bem com o poderoso ataque do Barcelona. No jornal "As" recebeu dois "ases" em três possíveis na apreciação individual, enquanto na "Marca" teve uma "estrela" em três.

ANDRÉ SILVA

Barcelona-SEVILHA 4-2

Uma excelente exibição em Camp Nou, onde se faltou o golo para dar abrilhantar tudo o que fez e o enorme trabalho que deu à defesa e guarda-redes locais. Pontuado com dois "ases" e duas "estrelas" no "As" e "Marca", respetivamente, obrigou Ter Stegen à defesa do jogo na segunda parte. Após um excelente cabeceamento, o guardião alemão voou para evitar o golo com a pontinha dos dedos.

ANTUNES

Rayo Vallecano-GETAFE 1-2

Exibição consistente no regresso aos triunfos do Getafe após cinco jogos. Teve também participação direta no êxito da equipa, ao cruzar com conta, peso e medida para o golo de Foulquier que abriu o marcador. Foi a primeira assistência que Antunes fez esta época.

BEBÉ

RAYO VALLECANO-Getafe 1-2

Entrou logo após o 0-1 e assistiu logo depois ao 0-2. Tentou dar velocidade ao ataque, mas sem impacto no jogo.

RÚBEN SEMEDO

HUESCA-Espanhol 0-2

Titular no centro da defesa do Huesca, o central português viu a bola passar-lhe à frente no cruzamento para o 1-0 e no segundo, ao tentar antecipar-se acabou por descompensar a defesa que o golo em jogada de contra-ataque.

ITÁLIA

CANCELO

JUVENTUS-Génova 1-1

Mais uma boa exibição. "Quando ataca é um espetáculo", escreve a "Gazzetta dello Sport", que lhe deu nota "6,5" e entre elogios faz uma ressalva sobre a questão defensiva, referindo-se ao golo de Bessa, explicando: "Um lateral de duas faces." No golo de Ronaldo é dele o remate defendido por Radu para os pés do CR7. Fez 14 recuperações de bola

CRISTIANO RONALDO

JUVENTUS-Génova 1-1

O melhor em campo e mais pontuado (nota "7") na "Gazzetta dello Sport". Realizou cinco disparos no jogo e antes de faturar pela quinta vez na temporada e na Serie A já tinha acertado um cabeamento no poste.

PEDRO PEREIRA

Juventus-GÉNOVA 1-1

O lateral-direito cedido pelo Benfica sofreu bastante com as incursões do ataque da Juventus pela sua faixa e acabou substituído a 11 minutos do fim.

BRUNO ALVES

PARMA-Lázio 0-2

Não obstante a derrota, teve nota positiva ("6") na avaliação da "Gazzetta dello Sport" que destacou ter sido "um gigante no futebol aéreo". Maiores dificuldades quando a Lázio colocou bolas nas suas costas.

INGLATERRA

RUI PATRÍCIO

WOLVES-Watford 0-2

Sem hipóteses nos dois golos sofridos, evitou o terceiro golo do Watford aos 43', com uma excelente defesa a remate de Doucouré.

RÚBEN NEVES

WOLVES-Watford 0-2

Num jogo menos conseguido, em que viu um cartão amarelo, destacou-se na marcação de um livre no segundo tempo que levou a bola a passar a centímetros da barra.

JOÃO MOUTINHO

WOLVES-Watford 0-2

Tal como o compatriota com quem faz dupla no meio-campo, teve dificuldades em estancar os contra-ataques rivais.

HÉLDER COSTA

WOLVES-Watford 0-2

Não deu sequência às últimas boas exibições, incluindo a estreia absoluta e com golo na Seleção Nacional.

DIOGO JOTA

Wolverhampton-WATFORD 0-2

Continua à procura do primeiro golo na Premier League e só se destacou por alguns cruzamentos. Viu ainda um amarelo.

IVAN CAVALEIRO

WOLVES-Watford 0-2

Entrou para os últimos 30 minutos, a fez um cabeceamento por cima da barra.

RÚBEN VINAGRE

WOLVES-Watford 0-2

Rendeu Jonny ao intervalo e cumpriu defensivamente.

ANDRÉ GOMES

EVERTON-Crystal Palace 2-0

Estreou-se com a camisola do Everton e foi logo titular na equipa de Marco Silva, justificando a aposta com uma boa exibição destacada na imprensa inglesa, que elogiou sobretudo a qualidade técnica do médio ex-Barcelona. O "The Times" realça que "pode acrescentar muito no futuro".

RICARDO PEREIRA

Arsenal-LEICESTER 3-1

Titular a extremo, realizou uma boa primeira parte, período em que o Leicester foi melhor que o Arsenal. No segundo tempo, já depois de ver um amarelo e os gunners terem dado a volta ao marcador foi substituído.

CÉDRIC

Bournemouth-SOUTHAMPTON 0-0

Reakizou mais 90' na lateral-direita dos saints e deixou o campo com a sensação de dever cumprido, sobretudo em termos defensivos.

JOÃO CARVALHO

NOTTINGHAM FOREST-Norwich 1-2

O médio fez o passe que permitiu a Grabban abriu o ativo e já soma três assistência no emblema da II liga inglesa.

FRANÇA

PEDRO MENDES

MONTPELLIER-Bordéus 0-0

Depois da primeira internacionalização A, o central ajudou a manter a sua baliza a zeros num triunfo por 2-0.

ANTHONY LOPES

LYON-Nimes 2-0

Meia dúzia de defesas importantes para segurar o triunfo do Lyon, onde é um titular indiscutível.

JOSÉ FONTE

Dijon-LILLE 1-2

Um bom desempenho manchado pelo penálti cometido - mão na bola - que permitiu ao Dijon reduzir o marcador.

ALEMANHA

RENATO SANCHES

Wolfsburgo-BAYERN 1-3

Entrou aos 84', já com o resultado final no marcador, e refrescou o meio-campo de uma equipa do Bayern reduzida a dez.

TURQUIA

BETO

GOZTEPE-Besiktas

O guarda-redes e capitão do Goztepe foi um dos heróis do triunfo do atual sexto classificado sobre o bicampeão e quinto classificado em igualdade pontual. Não que tenha tido muito trabalho, mas entre as duas defesas realizadas, aos 20' parou um penálti de Ozyakup, quando o marcador ainda estava em branco. Saiu a quatro minutos do fim com queixas físicas.

ANDRÉ CASTRO

GOZTEPE-Besiktas 0-2

O médio esteve em bom plano e foi dele o cruzamento para o 1-0, apontado por Jerome aos 51'.

CHINA

VAZ TÉ

HENAN JIANYE-Guangzhou R&F 2-0

O atacante fechou a vitória da sua equipa e chegou aos oito golos na Superliga chinesa.

ROMÉNIA

YAZALDE

GAZ METAN-Botosani 1-2

O avançado estreou-se a marcar pelo conjunto romeno, num desvio à boca da baliza que valeu o momentâneo 1-0.