Oficial: André Silva é reforço do Sevilha

Tal como O JOGO adiantou em tempo oportuno, André Silva é reforço do Sevilha

O Sevilha oficializou a contratação de André Silva. Em nota publicada no site do clube, a formação andaluz confirmou que o avançado português chega por empréstimo do Milan, ficando a equipa espanhola com opção de compra do passe do ex-FC Porto.

O clube espanhol não revelou o valor da cláusula, mas O JOGO apurou que o avançado chega ao clube andaluz emprestado por uma temporada e com uma opção de compra no valor de 38 milhões de euros, o mesmo valor pago em 2017 pelo Milan aos dragões.

Depois de ter surgido ligado a nomes como Rebic, Batshuayi, Maxi Gómez e o portista Aboubakar, o Sevilha acabou por escolher o avançado de 22 anos, que marcou dez golos em 40 jogos oficiais com a camisola da formação italiana na última temporada.

Refira-se que André Silva deixou o FC Porto no verão de 2017, depois de o Milan ter desembolsado 38 milhões de euros - o negócio contemplava ainda variáveis que poderiam levar o emblema milanês a pagar mais dois milhões - pelos préstimos do ponta de lança.