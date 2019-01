Oficial: Adrien é reforço do Mónaco

Médio português vai dar seguimento à carreira em França

O Mónaco confirmou esta quinta-feira a contratação de Adrien Silva, que chega a França por troca com Yuri Tielemans, emprestado ao Leicester. O empréstimo, segundo os monegascos, é válido até ao final da presente época.

"Estou muito feliz por me juntar ao Mónaco, ansioso para conhecer os meus companheiros e fazer o melhor para ajudar o clube a reverter esta situação", pode ler-se no site do clube.

Um ano e meio depois de ter assinado pelo Leicester, o médio português embarca num novo desafio na Ligue 1, depois de uma passagem com pouco relevo na Premier League. Adrien, refira-se, apenas se estreou pelos foxes em janeiro de 2018, tendo somado poucos minutos ao serviço do Leicester desde então. No Mónaco, encontra Leonardo Jardim e outros portugueses, como Rony Lopes e Gelson Martins.

Tielemans, por sua vez, deixa o Mónaco, onde não seria opção para Leonardo Jardim, para se estrear na Premier League.