"O Renato pensava que ia para o Manchester United, Chelsea ou PSG..."

Paul Clement falou sobre a situação do médio português no Swansea, admitindo que encontrou um jovem "muito afetado".

Renato Sanches foi um dos temas centrais da entrevista que Paul Clement concedeu ao The Times, publicada este sábado. O ex-treinador do Swansea abordou a situação do jovem português no clube galês e admitiu ter encontrado, no verão, um jogador "muito afetado psicologicamente".

"Sabia que ia levar algum tempo, porque não tinha jogado com regularidade no Bayern. A confiança estava em baixo. Mas quando perguntei ao Carlo [Ancelotti] se ele tinha algum jogador para mim, ele respondeu-me que tinha o Renato. No entanto, ele não estava entusiasmado com a hipótese. Pensava que ia para o Manchester United, para o Chelsea ou para o PSG. 'Não podes ir para esses clubes, ia acontecer-te o mesmo', disse-lhe o Bayern. Quando chegou [ao Swansea], estava mais afetado do que alguma vez pensei. Foi muito triste. Era um rapaz com o peso do mundo em cima dos ombros", afiançou Clement.

"Nos treinos, sem pressão, era o melhor jogador. Fazia coisas que mais ninguém conseguia fazer. Tem força, dribla bem e tem um bom remate. Mas, nos jogos, cometia sempre os mesmos erros. Queria provar que toda a gente estava errada, mas entrou num ciclo vicioso de más escolhas. Os outros jogadores contestavam a opção e tornou-se complicado colocá-lo a titular", completou o antigo técnico do Swansea, que trabalhou com Renato no início da presente época.