O polémico historial de casos judiciais que envolvem Rúben Semedo

O jogador português, Rúben Semedo, foi ouvido esta quinta-feira em tribunal.

Rúben Semedo, defesa português que representa o Villarreal, está de novo a contas com a justiça espanhola, tendo na manhã de terça-feira sido detido pela Guardia Civil, que o foi buscar a casa. Isto depois de um homem, vítima de agressões, se ter apresentado na polícia, dia 12, queixando-se de ter sido sequestrado, agredido e ameaçado por Rúben Semedo e outros dois indivíduos na casa do jogador, na urbanização da Torre de Conill, em Bétera, próximo de Valência. Esta quinta-feira ficou a saber-se que Rúben Semedo ficou em previsão preventiva, confirmado Bebiano Gomes, advogado do central português, a O JOGO. De acordo com o representante do jogador do Villarreal, o juiz alegou perigo de fuga para a aplicação da medida de coação. A imprensa espanhola adianta ainda que a decisão não contempla a inclusão de uma fiança.

O futebolista de 23 anos foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal de Llíria, em Valência, depois de ter sido detido por supostos delitos de agressão, sequestro e ameaça com arma de fogo. O futebolista do Villarreal foi detido na terça-feira, permanecendo deste então no comando da Guarda Civil, em Patraix, de onde saiu esta quinta-feira para ser ouvido em tribunal.

O jogador, que ficará detido na penitenciária de Picassent, está envolvido noutros incidentes graves que estão a ser investigados pela polícia.

Este não é, contudo, o primeiro caso em que o defesa se vê envolvido, conforme se percebe na lista que aqui publicamos

7/11/2013

É apanhado numa operação stop a conduzir sem carta de condução e é detido.

14/11/2013

Ouvido no Tribunal da Amadora, o juiz aplicou-lhe uma coisa de 900 euros. O Sporting despromoveu-o à equipa B.

29/10/2017

É acusado de agredir uma pessoa à saída de uma discoteca. Mais tarde terá cometido nova agressão com uma garrafa.

19/11/2017

Alegadamente ameaçou um empregado de uma discoteca com uma arma de fogo. Em dezembro foi detido por causa da queixa e o Ministério Público pediu uma pena de dois anos.

20/02/2018

É detido em casa depois de acusado de agressão, sequestro e ameaça com arma de fogo.