O complicado caso de João Mário: as ofertas, um clube muito interessado e Portugal descartado

Sem ofertas satisfatórias pelo médio, o Inter está disposto a reintegrar o médio contra o desejo de ambos.

Falta menos de um mês para o fim do mercado em Itália e o futuro dos dois portugueses continua por resolver. João Mário e André Silva são esperados em Milão na próxima semana para começarem a pré-época, mas com cenários distintos pela frente. No caso do médio, o Inter pondera a hipótese mais surpreendente: reintegrar o jogador no plantel se ninguém oferecer os 30 M€ pretendidos pela transferência. Já André Silva quer jogar com mais frequência e o empresário Jorge Mendes procura soluções, mas com a chegada da nova Direção não é descartada a sua continuidade.

O "caso" mais complicado é o de João Mário. Na próxima semana, o internacional português vai juntar-se ao plantel à disposição de Luciano Spalletti para a pré-época, mas já sem a camisola 10, oferecida ao reforço Lautaro Martínez, e tem ofertas de clubes espanhóis e ingleses. Porém, nenhum deles está disposto a chegar aos 30 M€ pretendidos pelo Inter, que já assumiu poder ser convencido por 27 M€. O JOGO apurou que o Atlético de Madrid é um dos clubes que mais interesse despertou a João Mário, mas a oferta está longe de agradar aos nerazzurri, que não estão dispostos a equacionar o cenário de um novo empréstimo.

Este problema é um entrave para a resolução do futuro de João Mário, que tem contrato até 2021, pois pode afastá-lo do Bétis, outro potencial interessado. "É um dos jogadores com perfil que pode interessar, pelas suas características. Mas por enquanto ainda não falámos com o Inter, não entrámos em contacto", reconheceu ontem Lorenzo Serra Ferrer, "vice" dos andaluzes.

Fora de hipóteses está o regresso ao Sporting. "Impossível", revelou uma fonte do Inter a O JOGO, num cenário que se alarga a outros clube portugueses, mas aqui devido há existência de uma cláusula que obriga os italianos a indemnizarem o clube de Alvalade caso o médio se mude para algum rival.

Com todo este cenário, João Mário foi avisado que corre o risco de ter de voltar a alugar casa em Milão e as duas partes correm contra o tempo para tentar encontrar uma solução antes do fecho do mercado.