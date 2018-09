Nuno Espírito Santo reage aos rumores que o ligam ao Manchester United

Treinador do Wolverhampton tem sido associado pela imprensa internacional ao cargo ocupado por José Mourinho.

Com o lugar José Mourinho pouco seguro no Manchester United, Nuno Espírito Santo tem sido apontado pela imprensa inglesa como um dos possíveis sucessores do português em Old Trafford. Confrontado com os rumores, o treinador do Wolverhampton não se quis alongar sobre o assunto, confessando mesmo ignorar por completo as notícias veiculadas pela imprensa britânica.

"Vocês já me conhecem, não vou falar sobre isso porque não faz qualquer sentido. Não é o momento e nem sequer penso nesse assunto, ignoro por completo. Eu trabalho e preparo o meu futuro no dia-a-dia, é com isso que me preocupo", afirmou o trenador na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Burnley.