Nuno antecipa embate com Marco Silva e fala em "plantel curto"

O Wolverhampton mede forças com o Everton no regresso à Premier League. O encontro está marcado para as 17h30 de sábado, no Molineux

Nuno Espírito Santo abordou o regresso de Wolverhampton à Premier League. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Everton, que vai marcar a estreia oficial dos Wolves na edição 2018/19 da Premier League, o treinador português admitiu esperar um jogo difícil frente aos "toffees", deixando elogios à equipa orientada por Marco Silva.

"Nós olhamos para o Everton e vemos um bom plantel, bons jogadores e reforços no último dia de mercado. Vai ser difícil, mas todas as equipas serão difíceis. Olhem para a qualidade. Uma simples estatística: quantos jogadores da Premier League estiveram envolvidos no Mundial? Diz muito da Premier League. Não há dúvidas de que é a melhor competição entre clubes no Mundo", atirou Nuno Espírito Santo.

Nuno mostrou-se ainda satisfeito com os jogadores que tem à disposição, apesar de considerar que tem um "plantel curto".

"Temos um plantel curto mas variado. Há jogadores com características diferentes. Acredito que a versatilidade dos jogadores que tenho permite-me colocá-los a atuar em diferentes posições", acrescentou.