"Não fui o melhor treinador para o Harry Kane", admite Villas-Boas

Harry Kane e André Villas-Boas coincidiram no Tottenham, mas o avançado inglês dispôs de poucas oportunidades com o treinador português ao leme dos "spurs".

André Villas-Boas abordou a evolução de Harry Kane ao serviço do Tottenham. O treinador português, que passou pelo emblema londrino entre 2012 e 2013, recordou os tempos em que coincidiu com o avançado inglês nos "spurs", admitindo não ter sido "o melhor treinador" para o ponta de lança de 24 anos.

"Eu não fui o melhor treinador para o Harry Kane. Isto é importante que se diga. No meu tempo, optámos por lhe dar algumas opções de empréstimo, que estranhamente não correram bem para ele, por isso ele continuou a voltar. Lembro-me de insistir com ele que o empréstimo era a melhor solução, mas ele continuou a insistir que ficar seria melhor. Naquela altura andávamos a jogar mais com o Roberto Soldado. Não foi uma altura fácil para ele. Fiquei surpreendido com a forma como deu a volta à situação e como se tornou no avançado que é. Atribuo-lhe o mérito todo por estar no nível em que está e fico contente por ele, naturalmente", referiu André Villas-Boas, que falou ainda sobre o futuro do técnico português.

"Depende do Harry, das suas ambições para o futuro e da forma como ele vê a sua carreira a ir para a frente. Se ele estiver com fome de títulos e de notoriedade, ele vai ter de sair dos "spurs". Se ele não tem essa fome, mas quer reconhecimento e estabilidade, deve ficar nos "spurs". Penso que mais um ou dois anos nos "spurs" não lhe fariam mal e depois via como o clube evolui. Com o novo estádio a caminho, acho que os "spurs" vão ter essa margem para ele", adiantou, em declarações reproduzidas pelo Daily Mail.