Garantem que Mourinho quer Luís Campos, mas há um obstáculo

Treinador português quer voltar a trabalhar com o compatriota

O último mercado de transferências não correu bem ao Manchester United e José Mourinho não escondeu a insatisfação pela falta de ação do clube no mercado, que contratou apenas Diogo Dalot e Fred.

Em Inglaterra fala-se da hipótese da chegada de um diretor técnico ou diretor de recrutamento, sendo que Mourinho prefere esta segunda opção e já tem um nome no topo da lista. O Daily Record adianta que o português quer contratar Luís Campos, com quem já trabalhou no Real Madrid, e que é agora o coordenador de scouting do Lille, atual segundo classificado da liga francesa. O treinador do Manchester United quer alguém, da sua confiança, que identifique novos valores e que negoceie com a direção essas contratações, aliviando-o desse papel. O jornal inglês lembra a ação de Luís Campos nos últimos anos, tendo ajudado Leonardo Jardim a construir uma equipa vencedora no Mónaco, assim como tendo sido o operador de transformação do Lille, uma equipa jovem com apenas dois jogadores acima dos 30 anos e onde militam cinco portugueses, Xeca, Edgar Ié, Rafael Leão e os irmãos Rui e José Fonte.

O Daily Record aponta, num entanto, um obstáculo: Ed Wooward. O vice-presidente do clube e responsável para o futebol não estará contra a ideia de contratar um diretor técnico, mas não o quer fazer com Mourinho. Ou seja, a relação entre os dois está num ponto mais baixo que nunca e a ideia do dirigente é que o treinador português não ficará no clube muito mais tempo, pelo que não haverá necessidade de fazer chegar mais pessoas, para a estrutura, que sejam indicadas por Mourinho.