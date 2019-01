Mónaco explica-se: "Devíamos ter dado a Jardim a oportunidade de continuar o seu trabalho"

Vice-presidente do clube, Vadim Vasilyev, explicou também o despedimento de Thierry Henry

Leonardo Jardim viu oficializado esta sexta-feira o seu regresso ao Mónaco, clube que dispensou o treinador português a 11 de outubro de 2018. Mais de três meses e meio depois e com resultados aquém das expectativas sob a liderança de Thierry Henry, os monegascos optaram por terminar o contrato do francês e por fazer regressar Jardim, explicando a decisão através de um comunicado.

"O nosso clube está a passar por um momento muito complicado. Hoje, estou pronto para declarar que tenho total responsabilidade. Somos forçados a ver que vendemos muitos jogadores importantes durante a janela de transferências de verão e, apesar dos meios consideráveis, foram cometidos erros para substituí-los, erros que não permitiram compor uma nova equipa competitiva. A decisão de demissão do técnico Leonardo Jardim foi similarmente prematura", pode ler-se.

"A mudança de Leonardo Jardim para o Mónaco permanecerá, como tive a oportunidade de dizer no momento da sua partida, como uma das páginas mais bonitas da história do clube. Hoje, percebemos que a história de Leonardo Jardim com o clube não terminou como deveria. Deveríamos ter dado a Leonardo a chance de continuar seu trabalho", explicou o vice-presidente.

Quanto a Henry, Vadim Vasilyev explicou o que correu mal no curto reinado do francês. "Thierry Henry é uma lenda do futebol, mas as circunstâncias adversas, e especialmente as muitas lesões dos jogadores, não permitiram que ele tirasse a equipa da crise com rapidez e eficiência. Gostaria de agradecer a Thierry Henry por ter aceitado este desafio e tentar treinar a equipa do seu clube em casa durante um período difícil. Provavelmente levaria mais tempo para implementar o que foi planeado. Infelizmente, não temos tempo e temos que agir e reagir imediatamente. É por isso que tomamos a decisão de encerrar a nossa colaboração com Thierry Henry", apontou.

"Propomos a Leonardo Jardim voltar ao Mónaco, onde seu trabalho permitiu obter excelentes resultados durante 4 temporadas. Leonardo assinou um contrato de dois anos e meio com o clube. Os erros da janela de transferências de verão foram levados em conta, e neste inverno prestamos mais atenção ao recrutamento e trabalhamos intensamente em seu reforço. É assim que temos visto, como vimos, vários novos jogadores na equipa. A janela de transferência ainda não está concluída e as novas transferências não são excluídas", continuou o vice-presidente, antes de concluir.



"Estamos convencidos de que não é tarde demais para reverter a situação e acreditamos que os nossos atores se mobilizarão e poderão, com Leonardo Jardim, superar esta crise", rematou Vasilyev.