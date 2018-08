Um novo indício de que o divórcio está a ser preparado, chegou através de um email divulgado pelo clube na sexta-feira

O Milan continua a empurrar André Silva para a porta de saída e, depois da chegada de Higuaín, os sinais de um divórcio multiplicam-se a cada dia. Na realidade, o cenário mantém-se o mesmo desde junho: o avançado já queria sair para jogar com regularidade e o clube sempre teve como grande objetivo de mercado a contratação de um goleador experiente. Tudo o que Higuaín é, e que André Silva ainda tem de demonstrar. Com a chegada do argentino, o jovem português não pode permanecer no Milan. Não seria bom para ninguém. Se fosse outro avançado como Belotti até era diferente, até podia ser, mas com Higuaín não. Pode um jogador que custou 38 milhões de euros ser a terceira opção para o ataque atrás de Higuaín e Cutrone? Difícil. Por outro lado, o Milan também não pode continuar a desvalorizar um ativo que precisa de rentabilizar rapidamente para ter liquidez e exercer a opção de compra que detém sobre Higuaín acordada nos 36 milhões, exatamente o valor que os rossoneri pedem por André Silva. Curioso...

As duas operações estão tão interligadas que a camisola 9 passou para as mãos do argentino como se já nem tivesse dono. Alguém ouviu alguma referência ou agradecimento do clube a André Silva? Não houve qualquer pré-aviso. Se o português não quiser seguir as pisadas de Zamorano nos tempos de Ronaldo no Inter e colocar um 8+1 na camisola, tem de sair, porque um 9 não dá para dois. E o caminho mais fácil e provável, nesta fase, é um empréstimo com opção de compra, o Milan prefere a "obrigação", mas pode ceder nos últimos dias de mercado.

Um novo indício de que o divórcio está a ser preparado, chegou através de um email divulgado pelo clube na sexta-feira, em que aparecem vários jogadores com o terceiro equipamento dos rossoneri, mas não há rasto do português em nenhuma das fotos. A única surpresa é que o destino final pode não ser a Premier League, onde o mercado encerra na próxima quinta-feira. Se o empresário do jogador continua a propô-lo aos clubes italianos, depois do Nápoles também falou com a Lázio, é porque de Inglaterra não chegam boas notícias.