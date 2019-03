"Miguel Cardoso é um grande treinador"

Néstor Araújo defende o trabalho do técnico do Celta e garante que o luso contagia os jogadores com a sua paixão.

Miguel Cardoso, treinador do Celta de Vigo, continua a receber total apoio do plantel do clube galego, não obstante o facto de a equipa seguir em zona perigosa na liga espanhola, apenas um lugar acima da linha de água. Agora foi a vez de Néstor Aráujo fazer a defesa do antigo técnico do Rio Ave, sublinhando: "É um grande treinador, prepara muito bem as partidas e contagia-nos com a sua paixão pelo futebol."

O defesa central mexicano reconheceu, por outro lado, que "os resultados não têm sido os melhores, mas na maioria das vezes porque nós, os futebolistas, não fizemos o que nos pediu o treinador". Em relação a isso, o Celta defronta no domingo o Eibar e Araújo espera que o conjunto galego não cometa erros defensivos. "Vamos enfrentar um Eibar que é muito perigoso pelas alas e que consegue sempre colocar jogadores na área contrária", afirmou, aludindo ainda à importância do desafio fora de casa. "Temos de ter toda a atenção ao Eibar, há que ter os pés na terra e saber que estamos a jogar nada mais nada menos do que a permanência em La Liga. Mas confio que estamos preparados para lidar com a pressão e ainda há muitos pontos em disputa."

Na última jornada, o Celta empatou 0-0 na deslocação ao campo do Alavés, conseguindo pela primeira vez em mais de um ano não sofrer golos for a, razão pela qual o mexicano defendeu: "Não temos de mudar o nosso estilo. Temos de ser sólidos na defesa, do mesmo modo que fomos ante o Alavés, uma equipa parecida ao Eibar."