Mário Branco é o novo diretor desportivo do PAOK

Português já estava no clube grego, como diretor de relações Internacionais

O PAOK, do português Vieirinha, nomeou Mário Branco para o cargo de diretor desportivo, sucedendo ao esloveno Lubos Michel.

Com 43 anos, Mário Branco já exerceu as mesmas funções em Portugal, no Estoril e no Leixões, e ainda no Hajduk Split, da Croácia. No PAOK exercia, ate agora, o cargo de diretor de relações internacionais.

O PAOK, eliminado pelo Benfica no playoff de acesso à Liga dos Campeões, está em primeiro lugar do campeonato grego, com nove vitórias e um empate em dez jogos.