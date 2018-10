Marco Silva sem rodeios: "Os primeiros 15 dias foram bons, mas depois sentes falta de tudo"

Treinador português falou sem rodeios sobre os tempos difíceis que passou quando foi despedido do Watford.

Marco Silva esteve quatro meses longe do futebol, período entre o despedimento do Watford e a chegada ao Everton. Em entrevista à Sky Sports, o sorriso na cara do português desaparece quando recorda esses meses no limbo. "Os primeiros 15 dias foram bons. Pude aproveitar a companhia da minha família, pude levar as minhas filhas à escola, pude ir buscá-las... Mas passado 15 dias, começas a sentir falta de tudo", afirmou o treinador.

"Foi muito difícil. Começas a sentir falta do teu dia normal, de vir ao centro de treinos, de orientar o treino, de conviver com os jogadores, até de tomares o teu duche no balneário. O mais importante, porém, é a falta que sentes dos jogos. Esse dia especial da semana, porque é para isso que te preparas. Quando começas a falhar os jogos, é o mais difícil", referiu.

A carreira de Marco Silva foi, até agora, constituída por isso mesmo: períodos curtos em cada clube por onde passou. Porém, o português acredita que é no comando dos toffees que tudo vai mudar. "É esse o meu feeling desde o primeiro dia. O que o presidente me disse foi para não pensar só no dia seguinte, mas sim em algo maior. É para preparar o clube para competir ao mais alto nível, para conquistar o que o clube conquistou no passado. É um processo longo, mas podes conseguir se investires no crescimento e se deres os passos certos", considerou.

Durante a entrevista, que aconteceu no escritório do português em Goodison Park, Marco Silva deixou palavras elogiosas a José Mourinho. "O José teve um impacto fantástico em todos os treinadores portugueses. Conseguiu feitos enormes com o Chelsea, Inter e com o Real Madrid, o que abriu imensas portas para os treinadores portugueses no estrangeiro. Portugal sempre teve treinadores bons, mas trabalhavam sempre em casa. Mourinho mudou isso", afirmou.