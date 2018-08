Marco Silva comenta André Gomes, esclarece acordo e fala em "boa oportunidade"

André Gomes foi uma das transferências garantidas pelo Everton no último dia de mercado

Marco Silva não esqueceu a chegada de André Gomes ao plantel do Everton, durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Wolverhampton. O treinador português esclareceu que os "toffees" não têm uma cláusula de opção de compra do passe do médio de 25 anos e aproveitou para salientar que o ex-Benfica será uma mais-valia para o plantel da equipa inglesa.

"Foi uma boa oportunidade para nós no mercado. Nós estávamos a negociar com o Barcelona e com o Mina. Eu conheço o jogador [André Gomes] muito bem. De certeza que ele nos vai ajudar", atirou Marco Silva.

Apesar de ter recebido propostas de vários clubes, a presença de Marco Silva no Everton acabou por ser decisiva para o ingresso de André Gomes em Goodison Park. O médio português acredita que o futebol praticado pelas equipas do treinador português é benéfico para as suas características. Além disso, o investimento forte dos "toffees" para tornar a equipa principal do Everton mais competitivo também foi um fator preponderante.

"Estou feliz por assinar por este clube fantástico. É um bom dia para mim. [O Everton] foi sempre uma grande opção, especialmente depois de falar com Marco Silva. Para mim, foi muito bom falar com ele, porque sei quão bom é e sinto-me motivado para trabalhar com ele e jogar pelo Everton, um grande clube", atirou André Gomes, na quinta-feira, em declarações ao site do clube da cidade de Liverpool.