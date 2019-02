Manchester United entra na corrida por Rúben Neves, mas impõe condição

Médio português suscita o interesse "red devil", depois de já ter sido associado ao City.

A época de estreia de Rúben Neves na Premier League está a causar enorme impacto devido às boas exibições no Wolverhampton. De tal forma que não pára de ver o seu nome associado a uma eventual saída para clubes de maior dimensão.

Segundo a Imprensa inglesa, o Manchester United está disposto a avançar para a aquisição do internacional português, mas com uma condição: desde que os Wolves baixem as suas pretensões financeiras, atualmente fixadas nos 100 milhões de libras (114 milhões de euros, ao câmbio de segunda-feira). Apenas nesse caso, segundo as informações de diversos órgãos de comunicação social, a estrutura diretiva dos "red devils" está disposta a dar o aval à transferência, até porque os relatórios dos observadores do clube que têm monitorizado as exibições de Rúben Neves têm sido favoráveis.

Aposta do treinador Nuno Espírito Santo, o médio foi um dos pilares do sucesso dos Wolves na época passada e contribuiu com seis golos para a conquista do Championship e a consequente subida. Na que decorre, tem desempenhado o mesmo papel, ajudando ao atual sétimo posto no campeonato e à continuidade na Taça com quatro golos e duas assistências.