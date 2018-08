Mais um clube associado a João Mário, agora um alemão

Na sexta-feira o português havia sido apontado aos russos do Rubin Kazan.

Os rumores sobre clubes interessados em João Mário não param de surgir e, desta feita, é um clube alemão a aparecer associado ao internacional português.

O Tuttosport revela esta sábado que o Schalke 04 estará empenhado em adquirir os serviços do jogador do Inter, embora apenas por empréstimo. O emblema italiano, por seu lado, estará interessado no negócio caso o clube alemão fique com uma opção de compra obrigatória de 18 milhões de euros para o próximo mercado de verão.

Recorde-se que apesar das boas exibições ao serviço do West Ham na segunda metade da temporada passada e do bom desempenho no Mundial'2018 pela seleção portuguesa, o médio não conta como opção para o treinador do Inter, Luciano Spalletti. Sevilha, Bétis e Rubin Kazan também estarão na corrida pelo internacional luso.