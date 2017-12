Lucas João brilha no início da era pós-Carvalhal

Lucas João foi titular no Sheffield Wednesday, ao passo que Marco Matias não saiu do banco de suplentes.

O Sheffield Wednesday regressou aos triunfos no Championship, ao vencer na deslocação ao terreno do Nottingham Forest por 3-0, naquele que foi o primeiro jogo após a saída de Carlos Carvalhal do comando técnico dos "owls". Adam Reach (5'), Jordan Rhodes (45' gp) e o português Lucas João (65') apontaram os golos do triunfo que quebrou uma série de sete desafios sem vencer no segundo escalão do futebol inglês.

Nos outros encontros envolvendo jogadores portugueses, o Fulham derrotou o Cardiff por 4-2, num jogo em que Rui Fonte saltou do banco para assistir Sessegnon para o terceiro golo da equipa londrina. Já o Norwich, com Ivo Pinto e Nélson Oliveira no onze, venceu na deslocação ao terreno do Birmingham por 2-0.