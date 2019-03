Lokomotiv anuncia saída de Manuel Fernandes

Declarações do diretor-geral do clube russo

Manuel Fernandes chegou a estar em negociações com os dirigentes do Lokomotiv de Moscovo para a renovação de um contrato que termina no próximo dia 30 de junho, mas de acordo com as informações lançadas esta sexta-feira por um dos principais dirigentes do clube, não existe de momento qualquer possibilidade do médio português continuar a representar o emblema moscovita nas próximas temporadas.

O diretor-geral do Lokomotiv, Vasily Kiknadze, especificou que houve conversas com Fernandes, mas que, no estágio de inverno do clube no Catar, o jogador disse aos dirigentes que queria sair.

"Nós realmente apreciamos a qualidade deste jogador. Acreditamos que a sua contribuição para o Lokomotiv foi enorme e consideramos que é um jogador com uma grande cultura tática. Mas no estágio de inverno no Qatar, Manuel disse que gostaria de deixar o clube após o final da temporada. E ele disse-o honestamente", explicou.

O dirigente expressa ainda que, na sua opinião, "é bem possível que Manu tivesse uma oferta naquela altura". "Não há informação oficial de que ele tenha uma proposta para continuar a carreira noutro clube. Mas segundo os jornais ele planeava continuar a jogar na Turquia. Não conseguimos confirmar esta informação, mas isso não significa que isso não seja verdade. Entretanto, no próximo jogo, se Fernandes estiver pronto para jogar e puder ser útil à equipa, ele entrará no campo e jogará", acrescentou.