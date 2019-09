Leonardo Jardim e o Mónaco fogem aos últimos lugares

À oitava jornada da liga francesa de futebol, algum alívio para o treinador português

O Angers empatou hoje 1-1, em casa, com o Amiens, permitindo ao Paris Saint-Germain isolar-se no comando da Liga francesa de futebol, à oitava jornada, na qual o Mónaco conseguiu o segundo triunfo, com um golo de Gelson Martins.

A equipa do avançado português Mathias Lage, que é a sensação do campeonato, ficou a perder com uma má reposição de bola do guarda-redes, para um contrário, permitindo posteriormente a finalização do avançado colombiano Stiven Mendoza, aos 13 minutos. O avançado marroquino Rachid Alioui, já aos 83 minutos, amenizou as perdas com uma 'bomba' indefensável, à entrada da área.

O PSG soma agora 18 pontos, mais dois do que o Angers e o Nantes, que venceu 1-0 em casa do Lyon. O Mónaco respirou, com uma goleada de 4-1 ao Brest, que permite ao conjunto de Leonardo Jardim abandonar a zona de descida.

Ben Yedder (26), o argelino ex-Sporting Slimani (62), de penálti, o português Gelson Martins (73), que correu meio campo isolado e atirou ainda de fora da área, e Baldé (90) fizeram os golos dos monegascos, enquanto Mendy (77) marcou para os forasteiros.

O Mónaco igualou, provisoriamente, o Lyon no 11.º lugar, com nove pontos, enquanto o Brest é 16.º com oito. Nice e Lille empataram 1-1, pelo que os anfitriões são agora quintos com 13 e os forasteiros quartos, com mais um ponto.

Um golo de Neymar bastou ao PSG para vencer, por 1-0, na visita ao Bordéus, de Paulo Sousa, com golo solitário de Neymar num jogo em que o videoárbitro deixou, aos 87, passar em claro uma falta na área dos parisienses, passível de penálti.

O Lyon de Anthony Lopes perdeu em casa 1-0 com o Nantes, com um golo caricato, a meias entre Moutoussamy e o lateral esquerdo brasileiro Fernando Marçal, a confirmar o mau período do adversário do Benfica na Liga dos Campeões, com seis jogos em vencer, depois de ganhar as duas primeiras jornadas.

Metez e Toulouse empataram 2-2, enquanto o Dijon, que tinha apenas dois pontos, venceu por 2-1 em casa do Reims.