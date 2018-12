Leandro Silva guia líder AEL Limassol

Médio português foi decisivo no triunfo da equipa cipriota.

O médio português Leandro Silva revelou-se decisivo no jogo desta segunda-feira para que o AEL Limassol continue no topo do campeonato do Chipre. O ex-jogador do FC Porto, de 24 anos, foi lançado em campo à passagem da hora de jogo e, com o marcador frente ao Ermis Aradippou a registar uma igualdade a dois golos, fez a assistência para Rúben Jurado sentenciar a partida, aos 73', já depois de ter sofrido a falta que resultou na expulsão de um jogador adversário.

Esta foi a sexta aparição do camisola 6 do AEL Limassol na temporada, uma partida depois de o jogador formado nas escolas portistas ter-se estreado a marcar, no triunfo da Taça do Chipre, por 3-0, frente ao Omonia Aradippou, que valeu a passagem aos quartos de final da competição.