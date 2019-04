Júnior Moraes dá triunfo a Paulo Fonseca na fase de apuramento do campeão da Ucrânia

epa07457161 Ukraine player Junior Moraes reacts reacts during the UEFA EURO 2020 qualification match between Portugal and Ukraine at Luz Stadium in Lisbon, Portugal, 22 March 2019. The match ended 0-0. EPA/JOSE SENA GOULAO

O Shakhtar de Paulo Fonseca entrou a vencer na fase de apuramento do campeão da Ucrânia, ganhando por 1-0 no campo do Oleksandriya. O líder do campeonato levou a melhor sobre o terceiro classificado graças a um golo de grande penalidade, convertida por Júnior Moraes aos 12 minutos. O avançado brasileiro, artilheiro-mor da competição com 17 tentos, estreou-se recentemente pela seleção da Ucrânia no jogo contra Portugal, estando no centro de uma polémica que pode custar a perde de quatro pontos aos ucranianos, por eventual utilização irregular do dianteiro.

Com os três pontos conquistados, a equipa de Donetsk lidera a liga com sete pontos de vantagem, uma vez que o Dínamo Kiev, segundo classificado, ganhou por 3-2 no terreno do Zorya. Restam agora nove jornadas até final da temporada, sendo que os dois primeiros defrontam-se pela primeira vez dentro de duas jornadas na capital da Ucrânia.