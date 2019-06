Jorge Jesus: uma curiosidade desconhecida e "os melhores" que treinou

Jorge Jesus diz ter trabalhado com "alguns dos melhores jogadores do Mundo".

Foi enquanto concedia uma entrevista ao canal do Flamengo que Jorge Jesus ficou a saber uma curiosidade sobre o clube brasileiro: os rubros-negros já contaram com um treinador português: Cândido de Oliveira, figura da história do futebol luso que dá o nome à Supertaça. Algo que Jesus desconhecia.

"É uma curiosidade. Não sabia que tinha sido técnico do Flamengo. Não o conheço bem, já faleceu, é muito mais velho do que eu, mas sei a história desportiva dele, sei que foi jornalista, depois tornou-se treinador, mas não sabia que tinha treinado no Brasil. É uma curiosidade bonita. E eu, para ajudá-lo um pouco a ser uma lenda viva do futebol em Portugal, já ganhei cinco taças dele", afiançou JJ, cometendo uma gafe: o técnico de 64 anos conta com apenas duas Supertaças portuguesas no currículo.

Sobre "os melhores jogadores" que treinou ao longo da extensa carreira, Jesus destacou vários nomes que orientou no Benfica, entre 2009 e 2015:

"Trabalhei com alguns dos melhores jogadores do mundo. David Luiz, que chegou ao Benfica com 19 anos, Ramires, Talisca, e outros jogadores com o Di María, Aimar, Saviola, Matic, talvez o melhor médio-centro do mundo, são tantos jogadores que nem me lembro", finalizou o treinador.